O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a indicar nesta sexta-feira (3) que, quando houver novidade sobre o futuro da meta fiscal do próximo ano, irá reportar à imprensa. Ele foi questionado sobre o tema ao sair do Ministério da Fazenda nesta manhã rumo ao Palácio do Planalto, onde participa de reunião ministerial sobre infraestrutura, que será comandada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.