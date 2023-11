O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, repetiu nesta quinta-feira, 9, que tem confiança na promulgação da reforma tributária ainda neste ano e voltou a agradecer os envolvidos na aprovação do texto na quarta-feira, 8, pelo Senado. Segundo o ministro, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já ligou para as principais lideranças para cumprimentá-las, o que foi feito também por Haddad, como mostrou mais cedo o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, aos seus assinantes.