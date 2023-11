O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai receber na segunda-feira, 13, o ministro de Relações Institucionais da Presidência, Alexandre Padilha, e os líderes do Governo no Parlamento - senador Randolfe Rodrigues (Líder no Congresso), deputado José Guimarães (Líder na Câmara) e o senador Jaques Wagner (Líder no Senado). O encontro vai ocorrer das 14 horas às 15 horas, segundo agenda divulgada neste domingo, 12.