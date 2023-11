O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu o cansaço na interlocução com o Congresso em defesa da agenda econômica do governo. Ele salientou, porém, que tem sido recompensado pela aprovação de medidas enviadas ao Legislativo, o que inclui a votação ontem no Senado da reforma tributária, que volta agora para a Câmara.