O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 10, que quer usar a presidência brasileira no G20 para que os países possam discutir instrumentos financeiros que possibilitem uma "reglobalização sustentável". "Precisamos retomar o processo de globalização, mas não nos termos que ela se deu no passado, com muitos desequilíbrios, mas de forma que coloque na ordem do dia a questão social e ambiental. A crise de 2008 ensejou um processo com muitos prejuízos a países em desenvolvimento", disse Haddad durante participação virtual no Fórum de Governadores da Amazônia Legal.