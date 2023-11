O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 7, que o Brasil "pode e deve investir e gastar", mas precisa fazê-lo de maneira que garanta a sustentabilidade no médio e longo prazo das contas públicas. Em participação no 6º Brasil Investment Forum, Haddad reconheceu que a tarefa de organizar da trajetória fiscal do País não é "simples", mas defendeu que é preciso ter convicção no trabalho, além de compreensão por parte de todos os Poderes.