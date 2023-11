O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, formalizou no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 10, a indicação do economista Paulo Picchetti e do servidor Rodrigo Alves Teixeira para vagas na diretoria do Banco Central. A indicação do presidente agora precisa passar pela apreciação do Senado Federal, que submeterá os indicados a uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa e votará pela aprovação ou não dos nomes, tanto na comissão quanto no plenário.