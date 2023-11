Governadores do Sul e Sudeste criticaram o texto da reforma tributária que será votado no plenário do Senado nesta quarta-feira, 8, e cogitam pedir mudanças no projeto ou o voto contrário de seus senadores. As declarações foram feitas após o grupo do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) se reunirem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.