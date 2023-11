Governadores que integram o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) lançaram nesta quinta-feira, 9, uma nota conjunta com críticas ao texto da reforma tributária aprovado na quarta-feira, 8, no Senado. No documento, os dirigentes estaduais afirmam que o novo texto pode "agravar ainda mais a guerra fiscal entre os Estados" e levar as contas públicas e a economia do País "para a UTI".