A sinalização explícita e unânime do Comitê de Política Monetária (Copom) de que irá manter o ritmo de corte de 0,50 ponto porcentual nas próximas reuniões deve ter o efeito de acomodar os juros do mercado de renda fixa em níveis mais moderados, considerando a elevação das incertezas externas, com a recente alta do juro no mercado americano e pela exacerbação do risco geopolítico, avalia o economista-chefe da Gauss Capital, Darwin Dib.