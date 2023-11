O fluxo de veículos em estradas com pedágio caiu 1,2% em outubro, em relação a setembro, em série com ajuste sazonal, de acordo com dados da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e da Tendências Consultoria Integrada. O número reflete avanço de 1,2%, na mesma base, no segmento de veículos pesados e queda de 1,5% em leves.