A Fitch Ratings reafirmou o rating da Itália em BBB, com perspectiva estável. De acordo com a agência de classificação de risco, a manutenção da classificação é apoiada pela "economia grande, diversificada e de alto valor agregado" do país, além de ter maior estabilidade por ser integrante da zona do euro e por ter instituições mais fortes do que pares do bloco econômico.