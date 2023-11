Embora entenda que a inflação corrente e suas respectivas medidas de núcleo credenciem a manutenção da trajetória de queda da Selic, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) pondera que, na outra ponta, a postura do governo com a responsabilidade fiscal e o cenário externo mais sensível impedem uma redução maior do que 0,5 ponto porcentual da taxa de juro.