O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen, disse nesta quinta-feira, 9, em evento do Itaú BBA, que a instituição considera que o ciclo de flexibilização monetária vai até o ponto necessário para assegurar a inflação na meta central, de 3% nos próximos anos. "Temos tratado a extensão do ciclo como a gente colocou na ata: vai ser aquela necessária para levar a inflação para a meta, sem dizer quanto vai ser cada componente. Estamos mirando a inflação na meta no horizonte relevante", comentou Guillen, ao responder que o BC não observa apenas a inflação de serviços, embora esta seja um bom sinalizador da dinâmica dos preços.