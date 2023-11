As exportações de sucata ferrosa, insumo essencial para a fabricação de aço, somaram 80,443 mil toneladas em outubro, volume 267,6% maior do que o registrado no mesmo mês de 2022, de 21,882 mil toneladas. O indicador é 18,2% na comparação com setembro, destacou o Instituto Nacional da Reciclagem (Inesfa), órgão de classe que representa mais de 5,5 mil empresas recicladoras.