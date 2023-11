As expectativas de inflação nos Estados Unidos para 1 ano caíram de 3,7% em setembro para 3,6% em outubro, segundo pesquisa do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, divulgada nesta segunda-feira, 13. No horizonte de 5 anos, houve queda de 2,8% para 2,7%, mas as de 3 anos se mantiveram em 3,0%.