Após abrir em queda, o Ibovespa migrou para o terreno de alta e há instantes tocou o nível dos 119 mil pontos. Além da fraqueza dos índices de ações futuros de Nova York, a queda de mais de 2,00% e de 0,48% do minério ferro, em Dalian, na China, limitam avanço maior do principal indicador da B3. Há preocupações com a demanda mundial por matérias-primas, após dado de exportação da China relativo a outubro mais fraco do que o esperado.