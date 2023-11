O estoque de produtos agrícolas no País totalizou 76,1 milhões de toneladas ao fim do primeiro semestre de 2023, segundo a Pesquisa de Estoques divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação ao mesmo período de 2022, houve alta de 16,2%. Houve expansão nos estoques de trigo (44,2%), soja (33,0%) e café (10,1%), mas quedas no arroz (-5,1%) e no milho (-11,5%). Esses produtos somam 95,9% do total estocado entre os itens monitorados pela pesquisa, enquanto que os 4,1% restantes são compostos por algodão, feijão preto, feijão de cor e outros grãos e sementes.