A Equatorial Goiás Distribuidora de Energia informou, na noite de ontem, o resultado do Bookbuilding no âmbito da distribuição de pouco mais de 1,854 bilhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em três séries, da quarta emissão. As debêntures da 1ª série têm valor nominal unitário de R$ 1,00; as debêntures das 2ª e 3ª séries têm valor nominal unitário de R$ 1 mil, perfazendo, na data de emissão das Debêntures o montante total de quase R$ 3,053 bilhões.