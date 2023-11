A Eletrobras encerrou o terceiro trimestre de 2023 com lucro líquido de R$ 1,476 bilhão, revertendo o prejuízo de R$ 88 mil apurado no mesmo intervalo de 2022. No acumulado em nove meses, o lucro totaliza R$ 3,501 bilhões, 15% abaixo dos R$ 4,117 bilhões do mesmo período do ano passado.