O dólar abriu esta terça-feira, 7, em alta e subiu a R$ 4,9087 (+0,43%) no mercado à vista, em linha com a tendência da divisa americana no exterior. No entanto, a moeda americana passou a cair e registrou mínima a R$ 4,8692 (-0,38%), reagindo a possível ingresso de fluxo comercial após dados mistos da balança comercial da China em outubro, com inesperado aumento das importações que favorece os exportadores brasileiros de produtos básicos que estão atuando na venda no mercado, enquanto as exportações chinesas decepcionaram.