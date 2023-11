O dólar está oscilando bem perto da estabilidade nos primeiros negócios desta quinta-feira, 9. Os investidores repercutem a aprovação da reforma tributária em dois turnos no Senado, com margem apertada e bem desidratada, e estão atentos a ganhos discretos da moeda americana e dos rendimentos longos dos Treasuries no exterior, enquanto aguardam sinais de política monetária por dirigentes dos bancos centrais do Brasil, EUA e Europa.