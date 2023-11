O dólar passou a subir moderadamente na manhã desta segunda-feira, 13, em linha com o sinal predominante no exterior ante divisas rivais e emergentes ligadas a commodities, após cair nos primeiros negócios em meio alta de commodities. Há pouco, o petróleo tinha ligeira alta de cerca de 0,25%, mas o minério de ferro subiu 1,68% no mercado futuro de Dalian, cotado a US$ 132,57 por tonelada nesta segunda-feira.