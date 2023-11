O dólar está hesitante nos primeiros negócios desta segunda-feira, 6. Abriu com queda leve, chegou a exibir alta retomou sinal de baixa. O mercado de câmbio ajusta-se ao persistente sinal negativo do dólar lá fora em relação a outras divisas rivais e várias emergentes ligadas a commodities nesta manhã em meio a um discreto apetite por risco em Nova York e alta de mais de 1% do petróleo. Na sexta-feira, 3, o relatório de emprego dos EUA, o payroll, e o PMI de serviços em outubro ficaram abaixo das previsões e reforçam expectativas de que o Fed não apenas não irá mais elevar seus juros básicos, como poderá já começar a reduzi-los a partir de maio do ano que vem.