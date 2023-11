Uma onda de apetite ao risco no exterior e o avanço de commodities como minério de ferro levaram o dólar a recuar no mercado doméstico de câmbio nesta sexta-feira, 10, embora a divisa ainda permaneça acima da linha de R$ 4,90. Com o movimento de hoje, a moeda devolve parcialmente os ganhos de ontem, quando foi impulsionada por declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que abriram possibilidade de nova alta de juros nos EUA.