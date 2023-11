Diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michelle Bowman disse nesta terça-feira, 7, ter apoiado à decisão de manter juros estáveis na semana passada, mas indicou estar disposta a apoiar um novo aumento à frente, sobretudo se os progressos em direção à estabilidade de preços travarem. "Retornar a inflação para o objetivo do Fomc Comitê Federal de Mercado Aberto, na sigla em inglês é necessário para assegurar um mercado de trabalho sustentadamente forte e uma economia que funciona para todo mundo", afirmou, em discurso em evento com banqueiros no Estado de Ohio.