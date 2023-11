Apesar de ter pontuado que o cenário doméstico vem se encaminhando em linha com o esperado, a cúpula do Banco Central destacou que as expectativas para a inflação de longo prazo seguiram desancoradas na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de outubro em relação ao encontro anterior. A avaliação foi feita na ata do Copom divulgada nesta terça-feira, 7.