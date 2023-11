O setor público consolidado registrou um déficit nominal de R$ 99,785 bilhões em setembro, de acordo com o Banco Central. Em agosto, o resultado nominal havia sido deficitário em R$ 106,561 bilhões e, em setembro de 2022, o saldo foi negativo em R$ 60,618 bilhões. Em 12 meses até setembro, as contas consolidadas do País tiveram déficit nominal de R$ 801,618 bilhões, ou 7,62% do Produto Interno Bruto (PIB). No ano, o resultado deficitário é de R$ 645,952 bilhões.