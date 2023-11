O resultado das transações correntes ficou negativo em setembro deste ano, em US$ 1,375 bilhão, informou nesta segunda-feira, 6, o Banco Central. Este é o melhor desempenho para meses de setembro desde 2020, quando o saldo foi negativo em US$ 393,9 milhões. Em agosto, o resultado foi deficitário em US$ 778 milhões.