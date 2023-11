A reforma tributária - cujo relatório do senador Eduardo Braga (MDB-AM) foi aprovado nesta terça-feira, 7, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado por 20 votos a 6 - vai melhorar, e muito, o "monstrengo tributário" que vigora hoje no Brasil. A avaliação foi feita ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) pela ex-secretária da Fazenda de Goiás Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt, que está entre os 70 apoiadores do manifesto em defesa da aprovação da reforma.