O bitcoin registrou ganhos em mais esta sessão, ultrapassando os US$ 37 mil, e chegando aos maiores níveis desde maio de 2022, ainda favorecido pela expectativas de que reguladores dos Estados Unidos irão aprovar o ETF (fundo negociado em bolsa) da criptomoeda. Como resultado, o ativo completou sua quarta semana seguida de avanços. Na esteira, o ethereum seguiu o movimento e teve ganhos. Os movimentos ocorreram mesmo com as declarações do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que sinalizou eventuais novas altas de juros ontem.