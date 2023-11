O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, reafirmou nesta quinta-feira, 9, a postura cautelosa da instituição no atual contexto, para garantir que a inflação retorne à meta de 2%. Ele enfatizou que o Fed adotará suas decisões reunião a reunião, com foco nos indicadores e no quadro geral, e lembrou que o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos deve desacelerar nos próximos trimestre. Um crescimento mais forte que o esperado, porém, poderia minar o progresso para ajustar o mercado de trabalho e conter a inflação, "o que poderia exigir uma resposta da política monetária".