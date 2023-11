O consumo de laminados na América Latina foi de 6,12 milhões de toneladas em julho deste ano, o que representa uma alta de 9,8% na comparação com o mesmo período de 2022, conforme apontam os dados mais recentes da Associação Latino-americana do Aço (Alacero). No acumulado, que considera os meses de janeiro até julho, o indicador é de 41,91 milhões de toneladas, valor 2,9% acima do mesmo intervalo do ano anterior.