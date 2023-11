A confiança do consumidor brasileiro aumentou pelo quinto mês consecutivo, segundo o Índice de Confiança (INC) realizado pela PiniOn a pedido da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). A pesquisa aponta que o INC alcançou a marca de 110 pontos em outubro, alta de 4,8% em relação a setembro e de 11,1% em comparação com setembro de 2022.