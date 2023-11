O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta quinta-feira, 9, que as concessões feitas pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM) no texto da reforma tributária "foram as necessárias" para que a proposta tivesse votos suficientes para ser aprovada na Casa. "O ótimo é o inimigo do bom. A questão mais importante era dar um sinal claro de acabarmos com a balbúrdia tributária que temos no Brasil, construir uma nova estrada", disse, em entrevista coletiva na Câmara dos Deputados.