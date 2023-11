A valorização do petróleo e do minério de ferro, além de alguns balanços de empresas brasileiras, estimulam nesta quinta-feira a alta do Ibovespa, que, na quarta-feira, 8, interrompeu uma sequência de cinco elevações, embora tenho fechado em queda de apenas 0,08% (119.176,67 pontos). A safra de balanços segue no radar, como os resultados de Braskem e Banco do Brasil. Após o fechamento da B3 sairá o balanço trimestral da Petrobras.