O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen, reforçou nesta segunda-feira, 13, a mensagem de que a extensão do ciclo de cortes de juros será a necessária para trazer a inflação de volta à meta central - 3% nos próximos anos - no horizonte relevante da política monetária. Ao abrir um evento promovido pela Fundação Getulio Vargas (FGV) em parceria com o Fundo Monetário Internacional (FMI), Guillen ressaltou que o BC tem sido cauteloso porque as expectativas de inflação seguem desancoradas.