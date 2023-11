O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que o ciclo de aperto monetário americano terminará quando a inflação estiver em queda sustentada. Em entrevista à CNBC, Goolsbee demonstrou otimismo com o progresso no combate a inflação, destacando que os preços "tiveram uma das quedas mais rápidas da história" nos últimos meses.