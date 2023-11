As catástrofes climáticas registradas no Rio Grande do Sul em setembro, sobretudo o excesso de chuva e as enchentes no Vale do Taquari, Serra, Região Norte e Fronteira Oeste, trouxeram reflexos para a diminuição do ritmo de criação de vagas no mercado de trabalho gaúcho. Em outubro, o saldo entre novas contratações e demissões ocorridos no Estado foi positivo em 10.766. O resultado é 22,6% inferior ao saldo de 13.910 vagas apurado em igual período do ano passado.