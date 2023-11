O novo presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes, tomou posse na manhã desta quinta-feira, 9. Ele chegou ao cargo apadrinhado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), após meses de negociações com o governo Lula, que cedeu o comando do banco público ao grupo político que dá as cartas no Congresso em troca de apoio parlamentar. Em seu terceiro mandato, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem tido dificuldades para formar uma base no Legislativo e precisou recorrer ao Centrão.