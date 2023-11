O Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos estima que a capacidade de exportação de Gás Natural Liquefeito (GNL) na América do Norte deve mais do que dobrar até 2027. A expectativa é de que o avanço seja de 11,4 bilhões de pés cúbicos por dia (bcf/d) para 24,3 bilhões de bcf/d no período.