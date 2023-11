A caderneta de poupança registrou nova saída recorde de recursos em outubro. Dados divulgados nesta sexta-feira, 10, pelo Banco Central (BC) mostram que as retiradas superaram as aplicações em R$ 12,157 bilhões no mês passado, superando o saque líquido de R$ 11,006 bilhões em outubro de 2022, que era ainda então o pior resultado para o mês na série histórica, iniciada em 1995.