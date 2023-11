O presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro, determinou o cancelamento das sessões ordinárias de julgamentos do órgão previstas para 7 e 29 de novembro e 13 de dezembro deste ano "em razão da ausência de quórum". Em despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 8, Cordeiro destaca que o conselheiro Luis Henrique Bertolino Braido teve seu mandato encerrado no último dia 4, o que deixou o tribunal do órgão apenas com três membros.