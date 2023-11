O diretor-executivo da subsidiária do Mubadala Capital no Brasil, Sergio Carneiro, afirmou que o País foi um celeiro de casos complexos em grandes empresas nos últimos anos. O fundo soberano de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, acaba de captar mais de US$ 710 milhões (R$ 3,6 bilhões) para investir em empresas brasileiras pesos-pesados e que enfrentam algum tipo de dificuldade.