As bolsas de Nova York fecharam perto da estabilidade nesta quarta-feira, em uma sessão que contou com atenção à reta final da temporada de balanços e discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O dia teve aparição pública do presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, no entanto, ele e a maioria dos outros integrantes do banco central americano fizeram poucas sinalizações sobre a postura do Fed.