As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quinta-feira, 9, em uma sessão na qual foram pressionadas por declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O presidente da autoridade, Jerome Powell, argumentou que a economia dos Estados Unidos segue forte, e sugeriu que a resiliência da atividade no país pode levar a um maior aperto monetário. Como resultado, o S&P 500 teve sua sequência de altas interrompida, logo quando esteve prestes a completar um número de altas consecutivas não visto desde 2004.