As bolsas de Nova York fecharam com ganhos, após dados de emprego e serviços nos EUA reforçarem expectativas de que o Federal Reserve (Fed) não deverá mais elevar seus juros. O otimismo colocou em segundo plano a queda de 0,52% do papel da Apple, empresa de maior capitalização em Wall Street, após a divulgação dos seus números trimestrais. Os ganhos dos três principais índices acionários superaram 5% no acumulado desta semana, marcada por decisão de pausa no ciclo de aperto monetário do BC americano.