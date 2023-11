Os mercados acionários da Europa exibem ganhos, nas primeiras horas do pregão desta quinta-feira. O humor é apoiado pela comunicação do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de ontem, que analistas em geral viram como mais pró-manutenção dos juros, embora a própria instituição não tenha descartado mais uma alta de juros neste ano. Além disso, indicadores e balanços importantes são avaliados, com expectativa pela decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), às 8h (de Brasília).