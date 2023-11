As bolsas da Europa fecharam nesta sexta-feira, 10, em baixa, com o FTSE100 recuando mais de 1%, na esteira de preocupações com taxas de juros altas por mais tempo, após os presidentes de Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, terem sinalizado que os juros básicos podem não ter chegado ao pico.