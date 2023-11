As bolsas da Europa fecharam hoje em alta, com Paris e Madri subindo quase 2% e os pares ficando próximos de 1,5%. As bolsas operaram em bom humor, acompanhando Nova York depois da pausa na alta de juros pelo Federal Reserve (Fed) ontem, e precificando um possível pico no aperto monetário. Enquanto isso, o Banco da Inglaterra (BoE) seguiu a expectativa do mercado e também manteve suas taxas. Os mercados também monitoraram os balanços corporativos de gigantes europeias.